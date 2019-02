PALERMO – E’ fuori pericolo il bimbo di 19 mesi che stamattina e’ stato soccorso a Palermo, in via Dante, da una pattuglia della polizia municipale e trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale dei bambini. Mentre gli agenti stavano percorrendo la strada all’altezza di piazza Virgilio con un’auto di servizio, alcuni cittadini hanno attirato la loro attenzione su una giovane mamma con in braccio un maschietto di 19 mesi in evidente stato convulsivo. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere all’immediato trasporto del bambino presso il nosocomio dove il piccolo e’ stato ricoverato e poi dichiarato fuori pericolo.