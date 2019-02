NISCEMI – I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi hanno arrestato P.F. 22enne niscemese, incensurato, per spaccio di droga. Nel pomeriggio di giovedì 31 gennaio, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti, una pattuglia ha proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due persone. Gli agenti hanno perquisito gli occupanti e il mezzo con esito negativo e, successivamente, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del guidatore. Nell’abitazione del giovane, rinvenuto e sequestrato un sacchetto di plastica contenente 109 grammi di marijuana, una bilancia digitale, delle buste in cellophane e la somma in contanti di 215 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato condotto in Commissariato e, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. presso la Procura della Repubblica di Gela, condotto agli arresti domiciliari.