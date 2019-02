NISCEMI – I carabinieri di Niscemi, la sera di martedì 20 febbraio in contrada Valle, hanno tratto in arresto un pregiudicato niscemese, F.S. di 50 anni, per tentato furto aggravato ed evasione. L’uomo, già sottoposto al regime carcerario degli arresti domiciliari per altra causa, si era allontanato dalla propria abitazione per rubare arance: è stato sorpreso dai militari operanti intento ad asportare gli agrumi. Contemporaneamente è stato, altresì, deferito in stato di libertà per stessa azione criminosa anche il fratello F.E., rintracciato in seguito. L’arrestato è risultato recidivo nel condurre il proprio autoveicolo privo di patente e, pertanto, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Gela pure per tale reato procedendo inoltre al sequestro del veicolo. L’arrestato, espletate formalità di rito, è stato ristretto in carcere a Gela e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Gela competente. La refurtiva è stata recuperata e “restituita”.