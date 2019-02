GELA – Nella serata di domenica 3 febbraio a Niscemi, i Carabinieri della Stazione locale unitamente a quelli del N.O.R.M. di Gela, nel corso di servizio preventivo volto a bloccare il fenomeno dello spaccio di droga, hanno tratto in arresto un niscemese, R.A. di 33 anni. L’uomo è stato sorpreso mentre vendeva hashish ad un giovane acquirente. Lo spacciatore è stato successivamente perquisito: rinvenuto un panetto di alcuni grammi di hashish, alcune dosi già pronte nonché un bilancino di precisione per la pesatura. L’arrestato, espletate formalità di rito, è stato ristretto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Gela competente. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura ai sensi art. 75 DPR 309/90 per i provvedimenti amministrativi di competenza.