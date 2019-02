MUSSOMELI – Un appuntamento annuale quello di domani, 24 febbraio, alle ore 19,30, nella cappella di Via Barcellona, curata dai coniugi Carolina e Giandomenico Valenza, in cui è prevista la recita del rosario per la causa di beatificazione del Servo di Dio P. Michele Arcangelo Vinti di Grotte. Una straordinaria figura di sacerdote, di cui, da diversi anni, è in corso l’iter vaticano della sua beatificazione. Un umile sacerdote deceduto in fama di santità ed assai ammirato per la sua umiltà, dedizione per la sua vocazione sacerdotale, ed instancabile volontà di trascinare i fedeli a seguire un cammino di fede e di speranza. Morì a soli 50 anni il 17 agosto 1943.