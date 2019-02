MUSSOMELI – Giornata domenicale, quella del 24 febbraio 2019, targata Fratres, che ha visto a raccolta, nella mattinata, i donatori di sangue Fratres che hanno partecipato alla Messa del Donatore presso la Chiesa di Cristo Re, la cui liturgia eucaristica delle 11 è stata presieduta dal parroco don Salvatore Tuzzeo, già donatore di sangue Fratres e pertanto socio benemerito. Il pomeriggio i donatori sono stati impegnati con l’Assemblea annuale Fratres per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo per il 2019, la modifica dello statuto dei gruppo per adeguamento al Codice del Terzo Settore, la promozione alla donazione del sangue a cura dei ragazzi del Servizio Civile. Argomenti trattati e seguiti con interesse ed alla fine approvati per acclamazione ed all’unanimità. Da sottolineare che al 31/12/2018 sono state raggiunte le 611 donazioni, 145 in meno rispetto all’anno precedente, dovute alle mancate donazioni del periodo estivo per carenza di medici disponibili, stante periodo di ferie. Argomento questo che, è pensabile, la nuova dirigenza Fratres certamente dovrà affrontare, tenuto conto della vitalità del gruppo Fratres con i suoi numerosi donatori. “La mia esperienza, dice Enzo Schifano, inizia nel 2015, esperienza che mi ha fatto crescere, ed ho cercato di fare del mio meglio, assieme a tutto il gruppo che ringrazio”.Sono seguite le premiazioni di donatori con medagliette, complessivamente ventotto, di cui 15 hanno effettuato dieci donazioni Giuseppe Aina, Giuseppe Alessi, Michele Anzalone, Vincenzo Bavado, Luigi Calà, Cettina Carrubba, Michelino Caruso, Enzo Maria Fame, Salvatore Genovese, Giovanni Li Candri, Silvio Messina, Giuseppe Marco Schifano, Giuseppe Scozzaro, Ninetta Sorce Neve, Vincenza Taibi. Sono stati 12 i donatori con 25 donazioni, a cui sono state consegnate le targhe ricordo: Giuseppe Castiglione, Vincenzo Genco, Calogero Geraci, Salvatore Mancino, Gaspare Mistretta, Saverio Occhipinti, Carmelo Sola, Pasquale Sorce, Calogero Giuseppe Spoto, Giuseppe Valenza, Mario Vullo. Ed infine due donatori con 35 donazioni a cui sono state consegnate targhe ricordo: Antonina Messina, Genco Gabriella Maria. L’assemblea è proseguita con il rinfresco ed il rinnovo degli organi sociali. Hanno votato 83 su un totale di 740 soci aventi diritto al voto. Schede valide sono state 82 ed una scheda bianca per il rinnovo dei revisori dei conti, ed una scheda nulla per il consiglio direttivo. Questi i risultati dello spoglio delle schede effettuate dal Collegio Elettorale formato dal presidente Vittorio Catania, dal vice Presidente Tanino Romito e dal segretario Enza Riggio. Per il Consiglio direttivo: Bavado Iosella 30, Callari Antonio Salvatore 6, Caruso Roberta 8, Dilena Calogero 41, Genco Calogero Enzo, 56, Lanzalaco Emanuele 7, Miccichè Giuseppe 37, Mingoia Giuseppe 8, Misuraca Filippo 47, Pastorello Marilena 40, Scannella Salvatore 9, Sola Calogero 9, Sorce Vincenzo 42, Zaffuto Sebastiano 19. Sono risultati eletti Genco Calogero Enzo 56, Misuraca Filippo 47,, Sorce Vincenzo 42, Dilena Calogero 41, Pastorello Marilena 40, Miccichè Giuseppe 37 e Bavado Iosella 30. Per i Revisori dei Conti: Aiello Giuseppe 14 preferenze, Barba Carmelo 60, Caruso Michelino 11, Luvaro Enza 56, Montagnino Angelo Vincenzo 51, Ricotta Mario 14, Vigna Alessio 14. Risultano eletti Barba Carmelo 60 preferenze, effettivo, Luvaro Enza 56 preferenze, effettivo, Montagnino Angelo Vincenzo 51 preferenze, effettivo; Ricotta Mario 14 preferenze, supplente, Vigna Alessio 14 preferenze, supplente. Gli eletti rimarranno in carica per il prossimo quadriennio 2019/2023.