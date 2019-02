Sono state annunciate le date e la location delle finali mondiali 2019 di Mister Mondo, concorso di bellezza maschile “fratello” di Miss Mondo, il più importante concorso di bellezza mondiale. Saranno 100 i concorrenti che vi parteciperanno e che, proprio per il più alto numero di “Mister” che abbia mai partecipato a un concorso maschile, creeranno un nuovo record mondiale. Come già da cinque anni, anche per quest’edizione il rappresentante italiano verrà individuato tra gli iscritti a Mister Italia. I 100 concorrenti di quest’edizione arriveranno a Manila, nelle Filippine, il 18 maggio per effettuare un tour del paese e per sfidarsi in una serie di prove anche estreme. La novità di questa edizione sarà l’organizzazione del primo “Mr World Beach Party” che si terrà sulle spiagge esotiche delle Filippine, qui i concorrenti oltre a sfilare delle collezioni di costumi da bagno e capi mare gareggeranno in una serie di sfide fisiche per conquistare il titolo di “Beach Champion”. Prima della serata finale che si terrà l’8 giugno nell’Arena del “Mall of Asia”, una modernissima struttura inaugurata nel 2012 che ha una capienza di 20.000 persone, ci saranno una prefinale di eliminazione ed una serie di sfide fisiche che prevedono tra l’altro delle prove presso un nucleo d’assalto dell’esercito, esercizi di fitness e sport estremi, prove multimediali e di talento ed una parte denominata “Style & Fashion” dedicata alla moda. Ogni sfida è stata progettata per spingere i concorrenti fino ai limiti e per scoprire chi sarà incoronato Mister World 2019. L’indiano Rohit Khandelwal, che è il Mister Mondo in carica, in occasione della serata finale cederà il titolo al suo successore. Nei prossimi mesi l’organizzazione di Mister Italia comunicherà il nome del concorrente che rappresenterà l’Italia. Sulla pagina Facebook Mr World Italia verranno pubblicate costantemente foto e aggiornamenti. https://www.facebook.com/mrworlditaly/