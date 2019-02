GELA – Scatta nel pomeriggio la scadenza dello sfratto per i 24 giovani migranti dello Sprar di via Manzoni, a Gela. All’assessorato ai Servizi sociali, dove si e’ recata una loro delegazione, hanno detto che non sono in grado di poterli aiutare. Il Comune non ha piu’ soldi da anticipare per conto dello Stato, considerato che dal governo centrale non arriva piu’ un centesimo da quasi un anno. Inoltre, da sette mesi i migranti non ricevono i compensi settimanali del pocket-money e pare debbano anche rinunciare all’indennita’ di uscita prevista per chi frequenta corsi professionali e ai compensi per i lavori socialmente utili svolti per conto del Comune e di privati. I 24 migranti sono sul lastrico e senza una casa. Hanno solo una speranza: che la proprietaria della palazzina che li ospita possa concedere loro una proroga di alcuni giorni, in attesa che qualcosa cambi. Un appello pubblico e’ stato lanciato dal loro mediatore culturale, Diop Aboubacar, attraverso i giornali e le televisioni. Di buono c’e’ che ancora nessuno li ha messi alla porta. Di spiacevole i molti commenti di odio razziale sul web nei confronti di questi 24 giovani migranti