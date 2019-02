Molto buoni i risultati conseguiti dagli arcieri del CUSN Caltanissetta ai Campionati di Tiro con l’arco che si sono svolti a Erice il 23 e 24 febbraio.

Nella prima giornata le squadre maschili (Montana C.- Rendo E. – Denaro L.- Scribani M.) ottengono, oltre al titolo Regionale di Classe, il primo posto Assoluto dopo un finale all’ultima freccia con gli arcieri Iblea Ragusa.

Negli individuali ottimo 2° posto di Luca Denaro (record personale) e un 3° posto del Master Montana Carmelo.

Buone per la classifica generale i risultati di Rendo Emanuele, Scribani Michele e Calà Michele.

La giornata successiva vede laurearsi Campione Regionale il giovanissimo Salvatore Larecchiuta promessa dell’arcieria nissena.

Campione Regionale anche per il Master Giuseppe Lombardo pluricampione nelle passate stagioni.

Ottima la prestazione di Adriano Scribani che con il 5° posto assoluto consolida la classifica

generale.

Grande la soddisfazione del tecnico Michele Scribani che sottolinea il grande impegno dimostrato da tutti gli atleti durante tutta la stagione invernale coronata dai risultati conseguiti a questi Campionati Regionali.