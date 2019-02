VITERBO – La prima “pesante” sconfitta stagionale della Pro Nissa certifica l’uscita dei siciliani dalla fase nazionale di Coppa Italia. I nisseni, al PalaCus di Viterbo, sono stati superati per 4 a 2 dal Carbognano che nella gara di andata a Caltanissetta si era assicurato un “prezioso” 2 a 2. Pro Nissa che può recriminare, nell’arco del doppio confronto, per qualche occasione di troppo sprecata ma il quintetto di mister Goulart è apparso nervoso e non all’altezza della situazione.

La gara si dipana inizialmente con un sostanziale equilibrio: ospiti che gestiscono la palla, padroni di casa che replicano soltanto con pungenti ripartenze. Tutto sembra girare a favore della Pro Nissa quando al 16′ il portiere Ciarrocchi del Carbognano, protagonista in positivo della gara di andata, è giustamente espulso per aver toccato con la mano la palla fuori area. Al suo posto entra Orlando che non farà rimpiangere il titolare. Pro Nissa che nei due minuti di superiorità numerica non riesce a concludere neanche una volta, anzi deve ringraziare il prodigioso portiere Avanzato che evita la capitolazione con una splendida parata e poi affidarsi ad un palo che ferma la velenosa conclusione di Galanti. Nisseni che spinti dalle giocate individuali stringono d’assedio l’area del Carbognano: Orlando si guadagna un bel voto in pagella con almeno tre grandi salvataggi.

Sul finire della prima frazione l’episodio che “spacca” la gara. Avanzato atterra Martinozzi: rigore netto. Batte Nunzi, Avanzato respinge, ma il direttore di gara ha già fermato il gioco per far ripetere il tiro perchè a suo dire l’estremo difensore (nella foto il momento “contestato) si sarebbe mosso in avanti ed in anticipo. Nunzi torna sul dischetto e questa volta fa centro, per l’1-0 su cui si va a riposo. Dirigenti e giocatori nisseni scatenati nelle contestazioni durante l’intervallo. Proteste vibranti all’indirizzo del duo arbitrale: rosso diretto per il nervosissimo capitano Giovanni Marino. La società nissena sottolinea: “Non è nostro costume piangerci addosso, ma oltre ai demeriti nostri, ai meriti degli avversari, una critica va sollevata al duo arbitrale apparso inadatto per una gara di tale importanza”

Ad inizio ripresa il Carbognano “pensa” a giocare e confeziona il raddoppio con Martinozzi. Padroni di casa, ordinati e compatti, siciliani sempre meno lucidi che però non mollano e con La Malfa accorciano le distanze. Un gol che ricarica il morale della formazione sicula, che si getta all’arrembaggio a caccia del pari. Ma per il Carbognano è un invito a nozze: il gioco preferito dei gialloverdi è proprio il contropiede. E infatti, su una di queste ripartenze, Carosi trova il 3-1. Pro Nissa che tenta il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma fioccano gli errori di costruzione. Il Carbognano ringrazia e con Bernal da centrocampo, a porta sguarnita, confeziona il 4 gol. La rete di Borges sul finale di gara è utile solo per il tabellino. Al triplice fischio finale il 4 a 2 manda in paradiso il Carbognano ed all’inferno la Pro Nissa che nell’appuntamento più sentito della stagione “deve” ingoiare un indigesto boccone amaro: addio alla Coppa Italia Nazionale che dava la possibilità di confrontarsi con squadri di pari livello, a differenza del campionato di serie C1 (girone A) nettamente dominato dagli atleti di Caltanissetta.

Adesso la squadra del presidente Savio Ferreri si rituffa nel campionato quasi già vinto: la “corazzata” nissena, sapientemente costruita dalla dirigenza con ingenti investimenti, sarà di scena a Campobello. Il quintetto guidato da Goulart ha collezionato numeri record: 15 punti di vantaggio sulla seconda a 6 giornate dalla fine con 19 vittorie ed un pareggio. Un trionfo annunciato e meritato.

CARBOGNANO UNITED: Ciarrocchi, Yamamoto, Nunzi, Morandi, Galanti, Martinozzi, Ouafiq, Marangon, Carosi, Bernal, Mazzei, Orlando. All. Cervigni

PRO NISSA: Avanzato, Mosca, Marino, Goulart, Lo Bongiorno, Colore, La Malfa, Costa, Borges, Di Stefano, Agnello, De Agostini. All. Goulart

ARBITRI: Bottini (Roma 1) e Paverani (Roma 2)

MARCATORI: pt 32’ rig. Nunzi (CU), st 2’ Martinozzi (CU), 9’ La Malfa (PN), 19’ Martinozzi (CU), 27’ Bernal (CU), 29’ Borges (PN)