Si è svolto a Firenze, venerdì 22 febbraio l’evento nazionale “Musical il Concorso” nell’ambito di DanzaInfiera, uno dei più grandi eventi fieristici internazionali. Il concorso ha visto la presenza di numerosi talenti provenienti dalle migliori scuole di musical, danza e canto di tutta Italia ed ha portato sul podio alcuni degli allievi dell‘Associazione Culturale Musicale Mast 79 diretta da Mariangela Rizza. Prima classificata nella categoria giovanissimi Sophie Melfa di anni 8 con il brano “Parte del Tuo Mondo” tratto dal Film Disney “ La Sirenetta”.

La ragazza è stata anche premiata con una borsa di studio per l’ammissione diretta alle audizioni individuali presso il Teatro Sistina per il corso intensivo estivo di Musical.

Vittoria Sardo, 18 anni, con il brano Out Tonight tratto dal Musical “Rent” ha vinto una borsa di studio del valore di 2.000 euro alla BSMT di Bologna, che le è stata consegnata direttamente dalla Direttrice Shawna Farrell. Inoltre si èaggiudicata una seconda Borsa di Studio di 1.000 euro alla STM di Novara Diretta da Marco Iacomelli ed anche una terza per un workshop di musical presso la Lim di Roma fondata da Cesare Vangeli.

Secondo classificato nella categoria Senior /A Alfonso Milazzo, 24 anni, con il brano Santa Fè tratto dal Musical “Newsies”. Vince una borsa di studio al 100% per la Summer School presso l’Urdang Academy di Londra consegnata da Jenny Wickham la dodicenne Francesca Mastrosimone con il brano Memory tratto dal Musical “Cats” .

Infine anche la ennese Manuela Lo Porto, 16 anni, ha conquistato una borsa di studio per un workshop di musical presso la LIM di Roma con il brano So Much Better tratto dal Musical “ Legally Blond”. Oltre alla singola vittoria ad ognuno degli allievi è stata assegnata anche una borsa di studio al 50% per la Summer School di formazione nelle discipline del musical della durata di una settimana che si terrà a fine giugno a Salsomaggiore Terme organizzata da Professione Musical di Parma diretta dal Maestro Francesco Frola.