ENNA – “Ma tu… che lavoro fai?”. E’ questo il titolo dello spettacolo che sarà di scena sul palco del Teatro Garibaldi di Enna sabato 2 Febbraio alle ore 20,30. Protagonista, nel terzo appuntamento dell’ottava edizione rassegna teatrale “Voci di Sicilia”, il famosissimo duo comico siciliano Toti e Totino.

In questa commedia brillante, Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia (in arte Toti e Totino) sono sulla scena Librino e Merendino, due fratelli conviventi nella stessa casa. Qui nascono irrisolvibili problemi con il legittimo proprietario che null’altro vuole se non avere pagata la pigione. Pier Francesco Maria Malacasa, per gli amici Pino, proprietario, insegue, durante lo svolgimento della trama, una possibile occasione per poter incassare gli affitti insoluti o magari riuscire a far sloggiare i due da casa sua. Ma deve fare i conti con i coriacei, resistenti, irrazionali fratellini impegnati nelle loro attività. Librino è un drammaturgo intento a scrivere una impegnativa ed infinita opera prima che lo consacrerà nell’olimpo degli dei della commedia, mentre Merendino ogni giorno è indaffarato con il suo lavoro che nessuno sa qual è, tant’è che di continuo il fratello gli chiede “ma tu… che lavoro fai?” senza ricevere mai una risposta credibile.

In un vortice di comicità coinvolgente e divertente la commedia giunge ad una conclusione imprevedibile ed originale. Nella scena anche una presenza femminile, un’avvenente agente immobiliare che cerca di trarre vantaggio dalle disgrazie altrui per un mero tornaconto. Coordinamento musicale a cura del Maestro Alex Magrì. In scena anche Paolo La Bruno e Tiziana Martilotti.

Comicità ad alto livello, quindi, per una delle coppie comiche siciliane più conosciute, protagonista di innumerevoli gag esilaranti per uno spettacolo all’insegna del sorriso e del divertimento puro.

Toti e Totino iniziano la loro attività teatrale e cabarettistica a Palermo e durante gli anni ottanta si propongono come duo di comici in tutta la Sicilia. E’ all’inizio degli anni novanta l’esordio nella tv locale nel programma “Scuola di Cabaret”, fortunatissimo esperimento di cabaret televisivo che propone al pubblico il meglio degli artisti di tutta la regione. Successivamente interpretano con successo due personaggi chiave nella fiction televisiva “Grand Hotel Cabaret”. Nel 1999 iniziano a partecipare alla trasmissione televisiva “Insieme”, prodotta e realizzata da Antenna Sicilia e condotta da Salvo La Rosa. Fin dalle prime puntate Toti e Totino vengono inseriti fra i cabarettisti testa di serie e la loro presenza al programma fa registrare i picchi di ascolto più alti. La loro popolarità cresce oltremodo in tutta la Sicilia, affermandosi anche sul territorio nazionale ed internazionale.

Il loro stile teatrale ripercorre quello classico della coppia spalla-comico all’interno del quale Toti e Totino riversano la loro genialità. Tempi comici notevoli e straordinaria capacità di improvvisazione risultano essere, infatti, gli ingredienti principali del loro successo.

Biglietti: Platea € 16,00, Palchi centrali € 14,00, Palchi laterali e Galleria € 12,00. Sono previste riduzioni per vecchi abbonati, associazioni, clubs service, Cral, over 65 ed universitari. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la direzione artistica al 335.457082 o il botteghino del Teatro Garibaldi di Enna (tel. 0935.40540). Biglietti disponibili anche sul circuito Liveticket e presso Eunofly Viaggi in Viale Diaz ad Enna Alta.