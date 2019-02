CALTANISSETTA – Domenica 3 Febbraio alle ore 18 al Teatro Oasi della Cultura di Caltanissetta ci sarà il 5° appuntamento della Stagione Teatrale 2018/2019 organizzata dal Teatro Stabile Nisseno con la direzione artistica di Giuseppe Speciale. A Caltanissetta arriverà la compagnia calabrese Krimisa di Cirò Marina che porterà in scena una commedia comica di Giovanni Malena dal titolo “ O l’uno o l’altro”.

Una commedia dal ritmo scrosciante, leggera e a tratti malinconica che si basa sulla comicità dell’equivoco, esaltata dalle eccellenti interpretazioni, ricche di tecnica attoriale, tempi comici e sfumature vivaci, che affondano le proprie radici nell’inesauribile tradizione del teatro comico.

Tutti gli attori del cast sono ben calati nelle loro parti e si muovono alla perfezione all’interno della scena, mantenendo elevato il ritmo della farsa con una catena di battute, malintesi e equivoci.

Il sentimento di solitudine, amplificato dalla consapevolezza di avere un erede vivente, rende la drammatizazione scenica una sorta di mix tragicomico in cui ad emergere alla fine è una doppia morale, che genitori non si diventa per soddisfare le proprie ambizioni, e che figli si ci riconosce solo attraverso un percorso di crescita condivisa.

Il riadattamento stravolge un pò il testo originale e la sceneggiatura esalta il ruolo del barone e include due nuovi personaggi che sicuramente contribuiscono alla scelte registiche di privilegiare di più l’aspetto comico e la rivalutazione di usi costumi e tradizioni, motivo dominante quest’ultimo dell’attività e della storia teatrale della compagnia Krimisa.

Il cast tutto calabrese è formato da : Nicodemo Iacovino, Francesca Stasi, Pietro Sculco, Massimo Mancino, Isabella Stasi, Tiziana Arcuri, Antonio Astorino, Stefania Marinaro, Nicola Notaro. La regia è di Giovanni Malena.

Il prossimo appuntamento della Stagione Teatrale al Teatro Oasi della Cultura sarà eccezionalmente Sabato 9 Febbraio alle ore 18,00. Sarà ospite del Teatro Stabile Nisseno Antonello Costa con il suo spettacolo di varietà comico con attrici e ballerine dal titolo : “C FACTOR” Il talent che cerca il fattore C.

Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Oasi della Cultura da Lunedì a Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Info: 0934/584652 – 340/9790959.