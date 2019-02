Caltanissetta da adesso sarà irrimediabilmente una città meno dolce. Si é spento a 71 anni dopo una lunga malattia, Luciano Palermo, noto e stimato maestro della pasticceria nissena. Lui, dopo la giovanile esperienza a Roma, ero tornato nel capoluogo nisseno per aprire la pasticceria “La Romana” di via Filippo Turati. La città perde una delle sue figure professionali più apprezzate, che aveva vissuto il suo lavoro e la diffusione della tradizione dolciaria cittadina con amore non comune.