VILLALBA – Una lettera di ringraziamento è stata inviata dalla Presidenza del Consiglio comunale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco “per il prezioso aiuto, apportato in conseguenza dell’emergenza verificatasi il 10 gennaio scorso a seguito di un tentativo di suicidio mediante il gas metano da parte di un residente di Villalba”. “La casa satura di gas, continua la lettera, e l’assenza di specifiche attrezzature ha reso l’intervento del sig. Costanza , fuori servizio, ancora più importante. Situazione resa ancora più delicata per la difficoltà di raggiungere Villalba in condizione di emergenze. Infatti raggiungere Villalba da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mussomeli, allertati per la circostanza, comporta una durata del viaggio di circa mezz’ora”. “Ringrazio l’impegno messo in atto dal sig. Costanza con professionalità, competenza e con spirito cristiano in linea con la tradizione da sempre messa in atto dal Corpo dei Vigili del Fuoco”.