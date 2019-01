TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

ESEC. MOB. N. 219/2011 R.G.E.

VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

Lotto unico – Quote sociali della Gibil Gabib Società Agricola s.r.l.

Prezzo base: Euro 38.706,58.

Vendita partecipabile telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it che si aprirà il giorno 15/03/2019 per la durata di 10 giorni lavorativi. Nel caso in cui non siano pervenute valide offerte di acquisto entro il termine della gara, il commissionario procederà ad un secondo esperimento di vendita telematica, che avrà inizio decorsi 7 giorni ed entro 30 giorni dalla conclusione della precedente per la durata di 10 giorni lavorativi, con prezzo base ridotto di 1/5. Nel caso un cui non siano pervenute valide offerte di acquisto entro il termine della seconda gara, il commissionario procederà ad un terzo esperimento di vendita telematica, che avrà inizio decorsi 7 giorni ed entro 30 giorni dalla conclusione della precedente per la durata di 10 giorni lavorativi, con prezzo base ridotto di 1/2. Maggiori info presso il commissionario Dott.ssa Luciana Camizzi, tel. 331 6039813, presso Aste Giudiziarie Inlinea Spa tel. 0586095310 e-mail vendite@astegiudiziarie.it e su www.astegiudiziarie.it e www.astetelematiche.it (Cod. A2784266).