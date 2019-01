Termini Imerese è sempre stata una città simbolo per tutti gli appassionati di musica del comprensorio, in particolar modo dagli anni ‘60 agli anni ‘80, nella città si formavano quasi

ogni giorno nuovi gruppi musicali che si occupavano di tutti i generi musicali.

In ricordo a quei tempi lontani, il gruppo musicale “Eurakus Band” in collaborazione con il Circolo Fenapi Himera di Termini Imerese ha organizzato il festival musicale “Eurakus Music

Festival” destinato a tutte le bands, i duetti e i solisti che hanno voglia di mettersi in gioco e farsi conoscere.

Durante la serata che si terrà il prossimo 10 gennaio presso il Cine-Teatro Eden di Termini

Imerese a partire dalle ore 20,30, i partecipanti si sfideranno in una prima mance e a seguito delle votazioni della giuria d’eccezione, le band/solisti più votati passeranno alla fase successiva. Nella seconda parte della serata i tre finalisti si esibiranno una seconda volta e a seguito della votazione della giuria d’eccezione verrà decretato il vincitore della serata.

I premi in palio. La bands/duetto o il solista vincitore dell’Eurakus Music Fest si aggiudicherà l’iscrizione pagata per il famoso concorso canoro “Sanremo New Talent 2019”.

Inoltre, anche la bands/duetto o solista che arriverà al secondo e terzo posto avrà la possibilità di vincere un pass con accesso diretto presso il “Sanremo New Talent”.

Il concorso canoro “Sanremo New Talent 2019” si terrà presso l’Area Sanremo Palafiori durante la settimana del Festival di Sanremo.

A decretare i vincitori della serata sarà una giuria di qualità composta da esperti del settore

musicale.

Presentatrice d’eccezione della serata sarà Irene Filippone, stella nascente del programma

televisivo “Tu Sì Que Vales”. Irene Filippone è una cantante professionista, le sue performance più conosciute sono il suo omaggio alle due grandi cantanti Mia Martini e Loredana Bertè che porta in tutte le piazze d’Italia, e non solo, con il nome “LamiaBertè”.

Musica e solidarietà

Durante il festival musicale, i presenti in sala avranno l’occasione di partecipare ad una raccolta fondi facoltativa da devolvere all’associazione ASLTI -Liberi di crescere.

L’A.S.L.T.I.- Onlus “Liberi di crescere” è l’associazione dei genitori dei bambini affetti da malattie oncologiche curati presso l’Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica sita nell’ospedale dei bambini di Palermo. L’associazione, nata nel 1982, è stata sempre in prima linea per assicurare ad ogni bambino affetto da leucemia o tumore, il diritto alle cure migliori ed alla sua “socializzazione”, intesa come inserimento in una vita normale, con la realizzazione di una assistenza globale attraverso la creazione di servizi specializzati da prestarsi in reparto e in ambulatorio.

Il primo passo è stato lo sviluppo a Palermo del Centro di cura: i genitori hanno lottato affinché i loro figli e tutti i bambini siciliani potessero avere i loro medici, i loro infermieri, e la possibilità di potersi curare vicino casa.

La storia dell’associazione ASLTI è una storia in continua evoluzione, comune a tanti altri

centri di onco-ematologia pediatrica in Italia e nel mondo, dove si curano bambini in modo

diverso, in una sintonia di intenti tra il servizio sanitario pubblico e l’impegno organizzato in

Associazione.

Informazioni utili per partecipare

Per partecipare è necessario la compilazione del modulo d’iscrizione, l’invio alla email

eurakusmusicfest@gmail.com di un breve video di un esibizione live.

L’iscrizione al festival dovrà essere effettuata entro il 07/01/2019.

Il contributo per l’iscrizione è di € 15,00 per solisti/duetti ed € 30,00 per le band.

I partecipanti avranno la possibilità di presentare un brano (cover o inedito) per la durata massima di 4 minuti.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’email: eurakusmusicfest@gmail.com o telefonare ai seguenti numeri: Fabio 3425325956 Roberta 3470796736