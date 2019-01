PALERMO – Il rimpasto di governo alla Regione Siciliana arrivera’ “probabilmente prima delle elezioni Europee”. Lo ha detto il governatore, Nello Musumeci, incontrando la stampa a Palazzo d’Orleans di Palermo per presentare le iniziative varate a sostegno dei teatri minori dell’Isola. A chi gli chiedeva un commento sulle dichiarazioni del presidente dell’Ars e commissario di Forza Italia in SICILIA Gianfranco Micciche’, che ha manifestato l’esigenza di un rimpasto di governo, Musumeci ha risposto: “Avevo gia’ anticipato questa esigenza in alcune interviste e mi fa piacere che Forza Italia la condivida, siamo in perfetta sintonia”.