Con il decisivo intervento di S.E. Il Prefetto dott.ssa Cosima Di Stani, nel tardo pomeriggio di oggi, 6 gennaio 2019 è stato istallato un nuovo contatore e riattivata l’utenza elettrica del Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” in precedenza cessata dal Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta ex Provincia titolare di detto onere. La Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone ha partecipato personalmente all’intervento tecnico e ha verificato la ripristinata agibilità dell’Istituto. Tale circostanza consente alla Dirigente di annullare ogni provvedimento di sospensione delle lezioni di domani e permette la ripresa ordinaria delle stesse. Pertanto gli studenti e le studentesse, le famiglie, i docenti, tutto il personale Ata potranno ritornare in attività secondo l’orario previsto delle lezioni domani 7 gennaio 2019. Funzioneranno regolarmente anche gli uffici amministrativi . La Dirigente, con soddisfazione per il ripristino delle condizioni per garantire il diritto allo studio, attende domani studenti, docenti e tutto il personale della scuola.