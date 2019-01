CATANIA – Agenti delle volanti e della squadra mobile della questura di Catania hanno sventato ieri pomeriggio una rapina di quattro giovani ad una banca in via Giacomo Leopardi, con un bottino di tre mila euro. I rapinatori hanno minacciato il direttore e gli impiegati, dopo essersi confusi tra i clienti. E’ stato l’intuito degli investigatori a scoprire che tre dei rapinatori erano ancora dentro la banca, e a bloccarli. Si tratta di Junior Piacente, Antonino Vinci e Stefano Platania, mentre il quarto bandito, che si era allontanato assieme al direttore della sede dopo averlo minacciato, Mario Cici, e’ stato catturato poco dopo in una via del centro citta’.