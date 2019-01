Chiusa ormai da sei anni a causa di una frana, viale Trieste, importante arteria stradale della parte alta di Acquaviva Platani, in provincia di Caltanissetta, tornerà presto a essere percorribile. L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, ha aggiudicato i lavori che serviranno a ricostruire un nuovo muro di contenimento, a intervenire sulla fondazione stradale e a ripristinare la pavimentazione. A eseguirli, per un importo di quasi seicentomila euro, sarà la Co.Gen.Ap di San Cataldo. “A poco a poco, ma con costanza – sottolinea il governatore -, stiamo sbloccando in tutta la Sicilia interventi a lungo attesi e che rimuovono situazioni di pericolo e di disagio per i cittadini. Ad Acquaviva, alla gente che abita nella zona nord del paese, per troppo tempo è stata negata, oltre che una comoda strada per raggiungere casa, anche un’indispensabile via di fuga. Una situazione al limite di ogni ragionevole rischio che ormai sta per finire”.