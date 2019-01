MUSSOMELI – Si è vista la loro buona volontà, il loro entusiasmo, ma le condizioni meteo certamente hanno condizionato la presenza dei visitatori ai previsti appuntamenti nel piazzale Santa Maria, dove, per animare il quartiere, per la prima volta, è stato approntato il presepe, a cui ha collaborato, oltre al presidente del comitato del Quartiere Mario Bertolone, Mario Sacheli, Silvio Sola, Filippo Vaccaro, Simone Morreale, Gero Frangiamore, Totuccio Giardina, Giuseppe Canarini. Una capanna animata, dunque, che ha visto come figuranti della “Sacra Famiglia”, Vincenzo Fasino e Francesca Maida, invece, la sera, i ragazzi di Casa Rosetta Michele Riggi e Calogerina Bertolone. Da sottolineare che anche i novenari di Mussomeli hanno accolto l’invito a partecipare agli eventi. C’è stata la degustazione di “Pani cunsatu” offerta da Simone Morreale, e panettoni e spumante offerti dal comitato del “Quartiere Santa Maria”: un modo semplice per festeggiare nella gioia questi momenti di aggregazione. E’ stato annullato, tuttavia, per l’arrivo della neve che ha ombiancato Mussomeli, la rappresentazione dell’arrivo dei Re Magi. Condizioni meteorologiche davvero proibitive. Una iniziativa, comunque, finalizzata alla promozione del quartiere.