MODICA – Il Club del Pastore Siciliano, associazione nazionale ENCI per la tutela nel territorio nazionale della razza Spino degli Iblei, cane da pastore da guardiania tipica della Sicilia Sud-orientale, organizza per il 16 gennaio 2019 alle ore 17,00 il “1° Convegno Nazionale sullo Spino degli Iblei” presso l’Auditorium Pietro Floridia di Modica.

Relatori saranno il Presidente nazionale dell’ENCI Dino Muto, per la prima volta in Sicilia; il

Giudice internazionale dell’ENCI Gianni Vullo, padre della razza, avendola censita e portata al riconoscimento ufficiale, nonché Presidente del Club del Pastore Siciliano e autore della monografia sullo Spino degli Iblei; Antonino La Barbera, consigliere nazionale dell’ENCI; e Giuseppe Veraldi, Presidente del Consiglio Cinofilo Regionale.

Durante il convegno verrà illustrato il progetto di recupero di questa antica razza canina, il suo stato di avanzamento e le prospettive nell’imminente futuro, sia nell’ambito delle esposizioni canine di bellezza sia nell’utilizzo di guardiania delle greggi e delle mandrie di tutta Italia. Molti esemplari di Spino degli Iblei, infatti, sono stati esportati dalla Sicilia in tutta Italia con ceppi particolarmente numerosi in Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e Calabria.

Il Convegno è aperto a tutti i cinofili che potranno liberamente assistere ai lavori congressuali.