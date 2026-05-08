Caltanissetta. Ecco il resoconto dell’ultima seduta di Consiglio comunale

CALTANISSETTA. Si è svolto giovedì 7 maggio 2026 il Consiglio comunale in seduta ordinaria di Caltanissetta.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti ha invitato tutta l’Aula consiliare di Palazzo del Carmine a raccogliersi in un minuto di silenzio in ricordo del Sindaco Michele Abbate, scomparso tragicamente il 7 maggio del 1999 e commemorato anche nel corso della mattina, con la deposizione di una corona d’alloro presso lo studio medico dove perse la vita.

Dopo il momento di riflessione, seguito da un applauso da parte di tutti i presenti, il Presidente Bruzzaniti ha invitato il pubblico consesso a dare inizio ai lavori con la prima proposta all’ordine del giorno.

La proposta di deliberazione n. 36 del 29.04.2026 con oggetto “Mozione – Intitolazione della Curva Nord dello Stadio Comunale Marco Tomaselli alla memoria dello storico tifoso Salvatore Grasta, detto Totò Teschio” è stata presentata e illustrata dal consigliere Vincenzo Cancelleri.

Con la stessa è stato richiesto di intitolare il settore dello stadio Tomaselli maggiormente identificato con il tifo organizzato locale a Salvatore Grasta, sostenitore biancoscudato prematuramente scomparso nel 2004, che ha rappresentato una figura simbolica non solo per la passione sportiva e per l’attaccamento nei confronti dei colori della Nissa, ma in generale per il senso di appartenenza e il legame con la città di Caltanissetta. Un riferimento per diverse generazioni di tifosi anche dal punto di vista umano e identitario.

Dopo gli interventi del Presidente Bruzzaniti, dell’assessore allo Sport Toti Petrantoni e dello stesso consigliere Cancelleri, la proposta è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.

L’approvazione è stata seguita da un applauso spontaneo dell’Aula consiliare, con diversi rappresentanti del tifo organizzato nisseno fra il pubblico presente.

La proposta di deliberazione n. 15 del 20/02/2026 “Acquisizione a titolo gratuito ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. e) del d. lgs. 267/2000 del tratto di fognatura condominiale lungo la via San Giuliano in Caltanissetta”, è stata illustrata dal Dirigente della Dir. II del Comune di Caltanissetta, Ing. Giuseppe Tomasella.

La strada in questione è quella che da via Paladini prosegue fino a via Redentore e riguarda una fognatura di acque nere realizzata nel 2002 da un gruppo di proprietari villette, con cui recentemente sono state avviate una serie di interlocuzioni con disponibilità manifestata degli stessi a cedere gratuitamente all’Ente la fognatura. Una procedura che rappresenta un’opportunità in ragione del collegamento diretto alla rete fognaria comunale e per la disponibilità alla relativa gestione del servizio espressa da Caltaqua, senza oneri per il Comune di Caltanissetta.

Il presidente della II Commissione “Assetto del Territorio”, Fabrizio Di Dio, ha riportato il parere favorevole dell’organo consiliare, votato all’unanimità dei consiglieri presenti. La proposta di deliberazione (n. 15 del 20/02/2026) è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. A seguito di quest’ultima votazione, alle ore 18:48 il Presidente del Consiglio ha dichiarato chiusa la seduta.