M° Martina Vacca violinista e Organizzatrice del Concorso Internazionale MusicalMuseo di Caltanissetta è stata protagonista nei Primi Violini con l’Orchestra Filarmonica Nissena nella tournée che si è appena conclusa in in Cina e Taiwan. Ecco gli appuntamenti che hanno visto protagonista la giovane violinista in questa tournée Internazionale

27.12. Concert in Chengdu (Chengdu Huaqiao City Opera)

28.12. Concert in Chengdu (Chengdu Lishan Church)

30.12. Concert Yinchuan (Ningxia People’s Hall)

31.12. Concert in Qing Shui Wan (Agile Sea Art Center Hainan)

01.01. Concert in Haikou (Hainan Center of the Performing Arts)

02.01. Concert Wanning (Wanning Multifunctional Activity Center)

04.01. Concert Puyang, Province Henan (Puyang’s New Worker’s Cultural Palace)

05.01. Concert Jurong (Jurong GrandTheatre)

06.01. Concert in Beijing – Li Keran Academy (National Art Center Beijing)

07.01. Concert in Beijing – Beijing University (Beijing University Hall)

08.01. Concert in Beijing – Huijia School (Beijing Huijia Private School)

09.01. Concert in Shanghai (Shanghai Oriental Art Center)

La violinista inizia fin da subito ad approcciarsi alla musica grazie alla vicinanza con il padre, anch’esso Musicista e Didatta. Intraprende lo studio del violino all’età di 10 anni sotto la guida del M° Luciano Bernava. Si diploma in violino all’età di 21 anni presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V.Bellini” di Caltanissetta sotto la guida del M° Raffaello Pilato con il massimo dei voti. E’ stata vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Ha effettuato diverse attività da concertista in svariate formazioni da camera e orchestra: Duo Piano e Violino, Trio Piano Violino e Clarinetto, Quartetto d’archi, Quintetto e formazioni orchestrali. Tra i Concerti più importanti si annoverano quelli presso il Teatro di Mazara del Vallo e quello di Marsala per la stagione Concertistica Internazionale promossa dall’Associazione L.Van Beethoven, Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, Associazioni Amici della Musica di Caltanissetta e di Gela, A.Gi.Mus. Ha suonato in qualità di orchestrale in varie occasioni accompagnando artisti di fama internazionale tra i quali Alessandro Borgomanero (Violinista). Attualmente insegna violino, solfeggio e teoria musicale presso la scuola di musica “Officine Sonore” di Caltanissetta. Ha seguito importanti corsi di perfezionamento e Masterclasses con illustri Violinisti come Simone Bernardini, Stefano Pagliani. Francesco Manara, Aldo Traverso, Domenico Nordio, Iuliu Hamza. Suona in qualità di violinista nell’Orchestra Giovanile del Teatro Politeama a Palermo dopo essere risultata idonea all’audizione indotta a settembre 2017. Collabora con il M° Mirko Gangi per la realizzazione del Concorso Internazionale Musicalmuseo di Caltanissetta per scuole medie ad indirizzo musicale e giovani talenti fino a 25 anni. Tale Concorso è stato Patrocinato dall’ UNESCO per ben 3 volte, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, dal Ministero de Esteri e delle Cooperazioni Internazionali. Insignito della Medaglia per i benemeriti della Cultura dal Presidente del Senato e dal Presidente della Repubblica nel 2016. Nel Dicembre 2018 partecipa in qualità di Violinista alla Tournèe Internazionale in Cina e Isola di Taiwan esibendosi nei più importanti Teatri della Cina. E’ Coordinatore Artistico e Musicale del Progetto Scuola Polo Regionale per il Potenziamento delle attività Musicali e Teatrali presso l’ IC.V.Guarnaccia di Pietraperzia (En). Attualmente frequenta il secondo anno del Biennio Specialistico di secondo livello in Violino presso il Conservatorio Statale “V.Bellini” di Palermo sotto la guida del M° Marcello Enna.