ROMA – Silvio Berlusconi conferma la sua candidatura alle Europee del 26 maggio. Il Cavaliere sceglie il giorno del 25mo dalla fondazione di Forza Italia per annunciare una nuova discesa in campo, impegno anticipato a fine settembre alla kermesse di FI organizzata da Antonio Tajani a Fiuggi. “Alla bella eta’ che ho, ho deciso, per senso di responsabilita’, di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo”, scandisce da Quartu Sant’Elena, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna. “Dovremo vedere con i tecnici la collocazione della mia candidatura”, spiega. “Con la mia conoscenza, le mie esperienze e la mia capacita’ di convincere, penso di poter svolgere un ruolo importante e convincere i cittadini europei affinche’ possano capire che rischiamo di allontanarci dai valori occidentali” e di essere “dominati da un impero cinese che ha delle convinzioni e dei valori che sono opposti ai nostri”. L’annuncio di Berlusconi arriva nel giorno in cui il governo Conte, nato dall’unione – “innaturale”, una “iattura”, a giudizio del presidente di FI – tra l’alleato storico leghista e gli “inesperti e incompetenti” del Movimento 5 stelle, si appresta a varare il decreto che accorpa le misure bandiera del “cambiamento”, ovvero il reddito di cittadinanza e ‘quota 100′ sulle pensioni. Contro il reddito di cittadinanza “faremo tutto cio’ che sara’ giusto fare: e’ un provvedimento che non porta nessuna crescita e nessuno sviluppo, ma che fara’ aumentare il lavoro nero e che premiera’ chi sta a casa”, assicura Berlusconi. “Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, il giudizio e’ negativo. Non fa piacere all’economia, ma anzi produrra’ lavoro in nero. ‘Quota 100′, invece, riguardera’ soltanto 300 mila cittadini in tutta Italia, quasi tutti provenienti dalla Pubblica amministrazione”, stronca.