GELA – I Carabinieri del N.O.R. Sezione Radiomobile i Gela (Caltanissetta), nel corso di servizio preventivo volto a frenare il fenomeno dello spaccio di droga, hanno tratto in arresto un gelese, M.R. di 45 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso, seguito perquisizione, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina divisi in dosi nonché bilancino di precisione per la pesatura. L’arrestato, espletate formalità di rito, è stato ristretto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Gela competente.