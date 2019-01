BOMPENSIERE – Momenti di aggregazione stasera per la rappresentazione natalizia nel giorno dell’Epifania, con l’arrivo dei Re Magi, animata dai giovani della Parrocchia, guidata dall’Arciprete don Salvatore Pignatone. Intanto, nella mattinata, alle ore 11, celebrazione della messa, alle 17,30 recita del rosario e alle 18 santa Messa. C’è da sottolineare che all’interno della chiesa, in un altare laterale, i giovani hanno allestito il presepe, ben visibile per tutto il periodo natalizio, assai apprezzato dai parrocchiani.