CALTANISSETTA – Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ribadisce nuovamente di non avere in atto, né in vista, alcuna procedura di licenziamento. Ciò nel segno di quanto già, per altro, illustrato nel corso del recente incontro svoltosi in Prefettura. Alla luce di ciò, la notizia riferita oggi da alcuni organi di informazione relativa alla dichiarazione resa dai responsabili sindacali territoriali di Filctem, Femca e Uiltec sulla presunta (e mai verificatasi) affermazione dei vertici aziendali circa l’esistenza di trenta esuberi, è totalmente falsa e infondata. Il Gestore stigmatizza tale dichiarazione – in ordine alla quale si sta valutando ogni altra possibile azione utile a tutelare, nelle opportune sedi giudiziarie, il decoro e l’immagine dell’Azienda e dei suoi dipendenti – che oltre tutto genera, senza ragione alcuna, inquietudine e preoccupazione tra i lavoratori e altera in maniera significativa la regolarità delle relazioni con le organizzazioni dei lavoratori. Questi atteggiamenti delle organizzazioni sindacali sembrerebbero solo voler creare problemi inesistenti all’azienda, a tutti i livelli, ai suoi dipendenti oltre che all’utenza del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Caltanissetta.