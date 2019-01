CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà un sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, per inosservanza alle prescrizioni imposte dal decreto della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta. L’uomo, nel corso dei periodici controlli, mercoledì sera non è stato trovato in casa dagli agenti. Lo stesso per la medesima violazione è stato già denunciato alla locale Procura della Repubblica nei decorsi mesi di giugno, due volte a novembre e una volta a dicembre.