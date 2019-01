Nubi dense si addensano sul futuro della scuola nissena. L’ex Provincia di Caltanissetta, adesso Libero Consorzio a causa della persistente crisi economica gestionale dell’ente e delle continue decurtazioni economiche non pagherà più alcune utenze delle scuole che ricadevano sotto la sua egida, oltre ad alcune incombenze legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli istituti scolastici erano stati avvisati tramite una missiva prima delle vacanze natalizie. In prossimità della riapertura delle scuole dopo le festività, il problema da potenziale diventerà attuale; il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta stringe i cordoni della borsa e dunque istituti scolastici in difficoltà, costretti a sobbarcarsi di nuove spese: scoppia l’emergenza…