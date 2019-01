CALTANISSETTA – Al via le le prove di carico, a Caltanissetta, sui cavalcavia programmati dall’Amministrazione. Da stamani, fino alle 17.30, è stata sospesa la circolazione veicolare e pedonale in via Sallemi (tratto alto compreso tra via dietro San Michele e via Luisa Moncada) e in via Fra’ Giarratana (tratto compreso tra la via Galileo Galilei e la via Catania). Sensi unici, svolte obbligatorie e divieti di sosta consentiranno l’utilizzo di percorsi alternativi che verranno evidenziati con cartelli e indicazioni stradali. In particolare: senso unico di marcia in via dietro San Michele con obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che da via Sallemi dovranno procedere in direzione via Pisacane; doppio senso di marcia in via Galilei tra via Moncada e via Frà Giarratana; divieto di sosta in via Sallemi dall’incrocio con via Aretusa fino al civico n.95; obbligo di svolta a sinistra in via Galileo Galilei per i veicoli provenienti da via Frà Giarratana e diretti verso via Catania.