CALTANISSETTA – Domenica 20 Gennaio alle ore 18,00 al Teatro Oasi della Cultura ci sarà il 4° appuntamento della Stagione Teatrale 2018/2019 organizzata dal Teatro Stabile Nisseno con la direzione artistica di Giuseppe Speciale.

A calcare il palcoscenico dell’Oasi della Cultura sarà La Carrozza degli artisti con gli attori catanesi Elisa Franco e Cosimo Coltraro. Lo spettacolo che metteranno in scena “Una volta ancora” è una commedia di Derek Benfield per la regia della stessa protagonista Elisa Franco. I due protagonisti sono Bernard e Marion. Un incontro, una storia,un amore, tante promesse. De anime che forse si cercavano da sempre ma che il destino aveva deciso di dividere. Lo stesso destino che, beffardo, li fa ritrovare tanti anni dopo, quando il grigio so è già fatto spazio tra di loro capelli e qualche solco comincia a rigare i loro volti. Bernard e Marion…di nuovo insieme…ancora una volta…ma per quanto? Chissà…

E’ una storia d’amore carica di speranza e di tenerezza. La seconda possibilità di essere felici, di riprendersi la propria vita, di on mollare mai…perché in amore tutto è lecito. Persino quando sembra che tutto sia finito, esiste sempre il modo di ricominciare, di ripartire da zero, e solo il vero amore ha la forza per abbattere ogni barriera.

Per prenotazioni ed informazioni 340/9790959.