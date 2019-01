CALTANISSETTA – In un momento storico di estrema delicatezza e complessità, in cui il fenomeno dell’integrazione dello straniero rappresenta una grande sfida non solo per l’Europa, ma per il nostro Paese, la mostra fotografica BORDERLESS SGUARDI SENZA CONFINI , ci offe una visione armoniosa e interattiva del fenomeno dell’integrazione .

Ogni scatto testimonia che essa è possibile, è realtà .

Certo il percorso che porta all’integrazione è lungo e difficile, dato che siamo in un periodo in cui sembrano coincidere l’ostilità verso gli immigrati sia nell’opinione pubblica che nelle forze politiche, e maggiori bisogni da parte dei nuovi stranieri con meno risorse di quelli precedenti.

Scopo della mostra fotografica è allora quello di sensibilizzare l’opinione pubblica per cambiare la nostra percezione del “confine” e trasmettere l’empatia fondamentale e necessaria come primo passo per una vera integrazione, perché l’abbattimento delle discriminazioni non è solo istituzionale, ma coinvolge ciascuno di noi.

Questo messaggio trasmesso attraverso i ritratti esposti a Palazzo Moncada dei fotografi, Patrizia Bluette, Gabriele Caruso, Zino Citelli, Giuseppe Costanzo, Massimiliano Ferro, Anna Mogavero , continua a suscitare interesse e presenza di visitatori, motivo per cui si è concordato con la Prof.ssa Graziella Bellone di prorogare la mostra al giorno 8 di febbraio.

La mostra, voluta dall’Amministrazione comunale e con la collaborazione della Pro Loco di Caltanissetta, inizia poi un tour siciliano, che dovrebbe continuare con una esposizione a Palermo e Catania, e quindi ancora una volta Palazzo Moncada e Caltanissetta, grazie alla loro centralità, hanno avuto modo di sfruttare una anteprima assoluta.

La mostra continua ad essere visitabile tutti i giorni ad esclusione del lunedì ai seguenti orari : 10:00/13:00, 17:00/20:00.