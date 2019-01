CALTANISSETTA – Continuano gli open day all’Istituto Tecnico economico e Tecnologico Rapisardi Da Vinci Di Caltanissetta. Sabato 19 gennaio dalle ore 16 alle ore 19 e domenica 20 Gennaio, dalle ore 10.30 alle 13, l’Istituto aprirà i suoi locali per un open day dal titolo ” METTITI IN GIOCO” . In entrambe le sedi, quella di via Turati e quella di Viale Regina Margherita, i docenti e gli studenti dell’Istituto daranno la possibilità agli studenti delle terze medie e ai loro genitori di partecipare ad alcune attività mirate, inerenti ai diversi indirizzi di studio.