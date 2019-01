Dal 17 al 20 gennaio Caltanissetta ospiterà una originale novità culturale, il quarto Banjara Film Festival. Cerimonia di inaugurazione il 17 gennaio alle 17:30 presso l’Aula Magna Hanna Arendt dell’IISS L.Russo di Caltanissetta.

Un viaggio interessante di un festival cinematografico indiano da Navi Mumbai a diventare un marchio globale Il primo festival mondiale del cinema itinerante in Italia dal gennaio 2019 con un’idea diversa.

Famoso per la promozione di film indipendenti, il Festival del cinema internazionale di Banjara sta iniziando la sua prima tournée internazionale in Italia, dove sarà organizzata la quarta edizione nella città di Caltanissetta grazie alla partnership con un altro Festival molto noto ed internazionale: il Kalat Nissa Film Festival che nel 2019 è alla sua nona Edizione presieduta anche quest’anno dal Presidente Arch. Fernando Barbieri. Venue parner sarà invece un prestigioso Istituto di Istruzione superiore di Caltanissetta : l’IISS L.Russo.

Questo festival del cinema è stato fondato come Navi Mumbai International Film Festival nel 2014 con la partecipazione di 300 film provenienti da 35 paesi, che ha raggiunto 1700 film inviati da 80 paesi in un breve arco di 4 anni.

Dopo questo, abbiamo studiato una strategia per andare controcorrente – ha detto il capitano Sachin Khanna, fondatore e amministratore delegato di Banjara Cinema Pvt Ltd. in una conversazione speciale con noi. Per lo più tutti i festival cinematografici che si svolgono in diversi luoghi del mondo si svolgono in una

città dove le persone provengono da paesi lontani e diversi per guardare film o partecipare. Abbiamo pensato allora, perché non andiamo con un approccio diverso a portare il nostro festival in varie città del mondo? In questo modo il nostro marchio sarà più grande e saremo in grado di offrire visibilità e promozioni molto più grandi ai film, che oggi è il più grande bisogno per i registi indipendenti. Il festival ha avuto due prime edizioni iniziali in Navi Mumbai e poi hanno iniziato a lavorare sul concetto “touring” o “Banjara”, che è stato un enorme successo nella sua 3a edizione a Jabaplur (MP) Dopo gli sforzi hanno iniziato a renderlo un marchio globale che ora è pronto con la sua 4a edizione in Italia nel gennaio 2019. Il Festival ha programmato i suoi 3 tour nel 2019; A giugno nei Paesi Bassi e a Singapore entro la fine dell’anno. Non è stato facile e aveva bisogno di molti sforzi. Inoltre, per me è stato un campo completamente nuovo, ma se i sogni sono più grandi e la visione è lì allora tutto è possibile, dice il capitano Sachin Khanna che è stato un capitano nella Marina mercantile di professione.

Stiamo cercando di renderlo un marchio globale unico. Ci sono piani per fare 6 edizioni per 2022 e 12 edizioni in un anno entro la fine dei prossimi 5 anni. Promozioni e visibilità sono il bisogno più grande del 95% dei cineasti di oggi Oggi è facile fare un film, ma rilasciando e distribuendolo effettivamente al pubblico non è facile, è espansivo e difficile. Ci sono molte cose necessarie per i registi indipendenti nella distribuzione; direttamente dai fondi, dalle facce delle stelle e dal budget di marketing. Se siamo in grado di portare un buon film in luoghi diversi, possiamo fare più proiezioni e promozioni, allora sarà un risultato, che è il nostro principale motto e concetto dietro questo festival del cinema