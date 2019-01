CALTANISSETTA – Torna il gruppo “attività solidali 93100”. Dopo “ Quartieri In Festa”, che lo scorso inverno ha visto protagonisti i bimbi dei quartieri Santa Barbara, San Giuseppe e Provvidenza, questa volta il gruppo dona un pomeriggio da favola. In sinergia con la compagnia del Teatro Stabile Nisseno, che si è prodigata per la realizzazione dello spettacolo gentilmente offerto, il gruppo “attività solidali 93100” si focalizza sempre sui più piccini. La prima forma di civiltà sociale è avere particolare attenzione per le fasce più delicate del nostro tessuto sociale. Poiché nessuno deve rimanere indietro, invitiamo chiunque voglia partecipare a donare un giocattolo per i bimbi meno fortunati. La più grande ricchezza è vedere il sorriso di un bambino. Il 5 gennaio vi aspettiamo al teatro Oasi della cultura dalle ore 17 dove sarà rappresentata per tutti i bambini la favola “Biancaneve e la leggenda dei sette nani”. VI ASPETTIAMO!