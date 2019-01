CALTANISSETTA – “La Giunta Ruvolo è responsabile per omessa custodia di beni” – così interviene il Consigliere Comunale della Lega, Oscar Aiello, a seguito di ripetuti atti di vandalismo che hanno provocato danni all’interno di Villa Amedeo e Parco Robinson.

“Con diverse Interrogazioni ed Interpellanze avevo invitato l’Amministrazione Comunale ad attivarsi a tutela di Villa Amedeo, segnalando la presenza di cancelli rimasti aperti tutta la notte e l’assenza di qualsiasi sorveglianza, ma cosa è stato fatto? – si chiede Oscar Aiello, che aggiunge: “Nel frattempo incivili sono entrati dentro Villa Amedeo per lavare la propria auto, altri per rifornirsi d’acqua, altri ancora per organizzare grigliate di carne per non parlare dei danni ai giochi, ai monumenti, ai bagni (quasi sempre chiusi ed inutilizzabili)”.

“Una notte – ricorda il Consigliere della Lega – a causa dei cancelli aperti sono riuscito ad entrare indisturbato dentro Villa Amedeo, dove con un video ho testimoniato com’era possibile fare di tutto. Quella notte, mentre i nisseni erano senz’acqua, qualcuno aveva lasciato i rubinetti aperti e l’acqua si è riversata dentro Villa Amedeo fino all’indomani.

Sono passati anni ed i noti problemi, a causa dell’immobilismo dell’Amministrazione Comunale, sono rimasti gli stessi! La Giunta Ruvolo – incalza Oscar Aiello – non può limitarsi a dire “sporgeremo denuncia” e a risistemare i giochi e tutto ciò che viene distrutto. Se non si penserà a come prevenire altri atti di vandalismo – aggiunge Aiello – il Comune continuerà a spendere soldi inutilmente così come ha fatto fino ad ora. Avevo proposto di installare telecamere, che servirebbero da deterrente e per individuare i responsabili. L’Amministrazione Comunale ha invece preferito continuare con il proprio comportamento omissivo, dimenticandosi di agire con la diligenza del buon padre di famiglia. Dinnanzi alla manifesta incapacità della Giunta Ruvolo – conclude Oscar Aiello – un’altra soluzione potrebbe essere quella di affidare la tutela di Villa Amedeo, Parco Robinson e dei beni Comunali e chi è capace di farlo”.