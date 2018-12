Salvatore Paci, lo scrittore nisseno famoso per i suoi thriller molto apprezzati in Italia, Germania e Francia, a poche settimane dall’uscita de “Il castello della follia” e de “Il mistero della torre”, ha pubblicato la sua ultima opera: “Vuoto a perdere”, un romanzo psicologico scritto a quattro mani con Emanuela Baldo. Per questi due autori si tratta del secondo romanzo scritto insieme. Ricordiamo il successo di “Io dormo da sola”, un romanzo che ha venduto decine di migliaia di copie in pochi mesi dalla sua uscita.

Ecco la sinossi del romanzo:

“I protagonisti della storia sono Claudia e Luca, giovane coppia che conduce una vita agiata e felice. Luca è un ingegnere ed è titolare di uno studio che presto realizzerà un progetto che lo renderà milionario. Claudia è una donna bellissima e dinamica che spesso ha aiutato il marito con consigli rivelatisi vincenti.

Purtroppo, una serie di incomprensioni minerà il loro rapporto che andrà sgretolandosi a causa di sospetti, cose non dette e mancati chiarimenti. Claudia comincerà a sentirsi trascurata e si renderà conto di quanto, matrimonio a parte, la sua vita sia vuota. Luca sarà sempre più impegnato nel suo lavoro, e questo, unitamente al fatto che preferisce far finta di nulla e aspettare che i problemi passino da soli piuttosto che affrontarli di petto, porterà Claudia ad allontanarsi. Il distacco di Luca viene interpretato dalla moglie come un rifiuto. E così comincia a non sentirsi più bella e a cercare conferme da altre persone. Da lì ai primi tradimenti il passo è breve. Claudia trova, nell’alcol e nel sesso fine a se stesso con diversi uomini, un modo per riempire la sua vita. Ciò la porterà a perdere il controllo. Quando Luca se ne renderà conto, cercherà in qualche modo di ricostruire il rapporto, non sempre nel modo corretto.”