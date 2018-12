CALTANISSETTA – Seconda vittoria consecutiva per l’Albaverde che, all’esordio al PalaCannizzaro superando per 3 a 1 il Kentron Enna, conduce a punteggio pieno la classifica del girone B di serie D in coabitazione con Volley Palermo e Città di Ficarazzi.

Nissene ed ennesi hanno dato vita ad una gara molto combattuta, protrattasi per due ore effettive di gioco in cui ha prevalso l’agonismo sulla tecnica.

Alessandra Erba e compagne potevano chiudere l’incontro anche sul 3 a 0 in quanto nel terzo set, dopo una bella rimonta allo 0 a 8 iniziale della squadra di Tino Pregadio, hanno sprecato un match ball consentendo alle ennesi di rientrare in partita.

Molto combattuto è stato il quarto parziale in cui l’Enna ha tentato in tutti i modi di arrivare al tie break con le ragazze allenate da Fabrizio Montagnino che hanno ribattuto colpo su colpo nonostante non più brillanti fisicamente.

Nelle fila dell’Albaverde da segnalare la prova di Sofia Curto top scorer della gara con 16 punti.

“Ci prendiamo questa vittoria ma dobbiamo migliorare ancora tanto – è il commento a fine incontro del tecnico Fabrizio Montagnino – abbiamo corso il rischio di riaprire una partita che andava chiusa al terzo set.”

“Vittoria importantissima per la nostra autostima – ha dichiarato capitan Alessandra Erba – da più parti avevo sentito dire che l’Enna ci avrebbe asfaltato e invece eccoci qua a punteggio pieno”.

Domenica prossima le nissene saranno impegnate a Ficarazzi contro l’Eurovolley Bagheria.

Questo il dettaglio della gara di sabato:

Albaverde – Kentron Enna 3 – 1 (25/22; 25/21; 26/28; 25/22)

L’Albaverde è scesa in campo con: Montagnino A. 11; Montagnino C. 7, Lipani 1, Mosca 2, Anzalone 1, Fiandaca 4, Curto 16, Erba (K) 12, Montagnino E. (L1) NE Milazzo, Morgana, Cutaia, Nicosia (L2). All. Montagnino F.

(FOTO MORELLI)