CALTANISSETTA – Terzo successo in quattro gare per l’Albaverde di serie D che agguanta il terzo posto solitario nel girone B a soli tre punti dalla vetta dove primeggiano le imbattute Volley Palermo e Città di Ficarazzi.

Il netto 3 a 0 con cui Alessandra Erba e compagne si sono imposte sul S. Sofia Licata è stato messo in discussione solo nel primo parziale quando le nissene hanno dovuto recuperare un disastroso break di 1/10 ma, prese le misure sulle avversarie, hanno imposto il proprio gioco grazie a una battuta sempre insidiosa, a una buona difesa e una buona personalità sotto rete.

Il sestetto iniziale schierato da Fabrizio Montagnino e composto da capitan Alessandra Erba, Angela Mosca e Donatella Lipani (protagoniste di tante battaglie in C e D) affiancate dalle sorelle Montagnino (Asia e Carlotta), dalla giovanissima Isabella Fiandaca, dal libero Elisabetta Montagnino e in corso d’opera dal “posto 4” Sofia Curto ha dato le giuste garanzie per tutta la gara che si è chiusa in poco più di 70’ di gioco.

“Le ragazze mi hanno fatto un bel regalo di compleanno – ci ha dichiarato il giorno dopo l’incontro disputato sabato Alessandra Erba – ora dobbiamo trovare la giusta continuità se vogliamo essere protagoniste fino in fondo in questo campionato”.

“La squadra mi ha dato le giuste risposte dopo l’inattesa battuta d’arresto di Ficarazzi – è stato il commento a fine gara di coach Fabrizio Montagnino – la serie D è un campionato insidioso dove non si può abbassare la guardia e spero che tutte le ragazze l’abbiano capito. Ora dobbiamo mantenere i piedi per terra perché dobbiamo incontrare avversarie agguerrite tra cui a fine girone di andata le due attuali capoliste. Solo allora capiremo se possiamo alzare l’asticella o dovere limitarci ad una serena salvezza.”

Albaverde – S. Sofia Licata 3 – 0 (25/22; 25/20; 25/17)

Questa la formazione dell’Albaverde: Montagnino A. 12; Montagnino C. 9, Lipani 5, Mosca 3, Fiandaca 3, Curto 1, Erba (K) 11, Montagnino E. (L1) NE Milazzo, Morgana, Anzalone, Cutaia, Nicosia (L2). All. Montagnino F.