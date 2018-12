CALTANISSETTA – Lunedì 17 dicembre 2018 il nuovo prefetto di Caltanissetta, Cosima Di Stani, ha fatto visita al Comune per incontrare il sindaco, Giovanni Ruvolo e tutti gli assessori della giunta municipale. Presenti all’incontro il comandante della Polizia municipale, Diego Peruga, il segretario generale del Comune di Caltanissetta, Rossana Manno ed il capo di gabinetto del sindaco, Fatima Anfuso.

Durante l’incontro il sindaco ha sinteticamente illustrato le linee guida e gli obiettivi dell’attività amministrativa intrapresa dall’amministrazione comunale e si è reso disponibile a programmare insieme al prefetto una visita dei luoghi di maggior interesse e pregio della città.

Il primo cittadino ha fatto cenno alla problematica della viabilità in relazione al raddoppio della Ss640 per mettere al corrente la rappresentante del Governo delle iniziative in corso sul territorio.