RESUTTANO – Molte presenze alla prima Lectio diocesana tenuta dal vescovo Monsignor Mario Russotto presso la Chiesa Madre di Resuttano; prima tappa che conduce verso l’IGF che sarà celebrato il prossimo 11 e 12 maggio nella stessa cittadina. Presenti, il Vescovo mons. Mario Russotto, il vicario generale mons. Giuseppe La Placa, tre Vicari foranei con Padre Antonio La Paglia per Calascibetta, Padre Biagio Biancheri per San Cataldo, Padre Antonio Lo Vetere per Caltanissetta, non era presente il Vicariato di Mussomeli. I partecipanti era per la maggior parte di Resuttanoo e di qualche altro paese che rappresentavano la comunità di Campofranco, Sommatino, Santa Caterina Villarmosa, Marianopoli e San Cataldo. Un momento di fraternità che ha coinvolto più di 300 persone sul tema dello smarrimento e ritrovamento di Gesù al tempio e sull’importanza della famiglia cristiana su come devono interagire i genitori nei confronti dei figli e viceversa. Prossimo appuntamento con la seconda tappa il 14 dicembre alle ore 19 per la seconda Lectio diocesana, rivolta ai giovani, presso la chiesa madre di Resuttano, tenuta sempre dallo stesso vescovo . La tematica sarà “Giovanni il Battista”.



