MUSSOMELI – La nota del Sindaco Catania rivolta ai concittadini: “Comunico a tutti i cittadini, persone fisiche o aziende, che hanno subito danni a seguito delle copiose piogge cadute nel territorio di Mussomeli dal 12 al 15 ottobre 2018, al 19 al 21 ottobre 2018, il 22 ottobre 2018 e dal 2 al 4 novembre 2018 che il Comune sta procedendo – come concordato con il Dipartimento Regionale Protezione Civile – alla ricognizione dei danni procurati dalle avversità meteo per un successivo risarcimento. Tutte le domande devono essere presentate, compilando con esattezza i moduli che trovate nel sito, entro e non oltre il 13 dicembre 2018 (i tempi imposti sono molto stretti) presso il comune di Mussomeli. Vi prego di condividere il mio post per dare la massima diffusione. Di seguito pubblico il testo dell’avviso a mia firma.

A V V I S O

Eventi meteorologici che hanno interessato la Sicilia dal 12 al 15 ottobre 2018, al 19 al 21 ottobre 2018, il 22 ottobre 2018 e dal 2 al 4 novembre 2018.- OCDPC n. 558/2018. – Ricognizione Danni.-

Il Sindaco, Vista l’ O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 recante “primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio ,Liguria, Lombardia ,Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici partire del mese di ottobre 2018”

Vista la nota nr. 64045S.10/DRPC Sicilia del 05/11/2018 avente ad oggetto: “trasmissione modulistica per richiesta contributo di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 3 – OCDPC n. 558 del 15.11.2018;

Richiamato l’art. 3 comma 3 lett. a) e b) e il comma 5 dell’OCDPC n. 558 del 15.11.2018 – “Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori” – qui riportato:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Rende Noto ai cittadini interessati (privati o titolari di attività economiche o produttive) che entro e NON oltre il 13 dicembre 2018 è possibile presentare segnalazione dei danni subiti a seguito delle eccezionalità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre – novembre 2018 nel territorio comunale.

I soggetti interessati a segnalare i danni subiti, sono invitati a compilare, a seconda della tipologia dei beni le schede sotto allegate:

• Scheda B – Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato;

• Scheda C – Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive.

Le schede, debitamente compilate e sottoscritte, corredate da fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante, devono essere:

– Indirizzate all’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Mussomeli e spedite tramite:

1. pec comunemussomeli@legalmail.it

2. direttamente a mano

Si specifica ai sensi della art.3 co. 4, dell’OCDPC n. 558/2018 che all’esito della ricognizione di cui al comma 3 del predetto art. a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, provvedono a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.-

Le segnalazioni sono prodotte ai fini della ricognizione non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni. Il presente viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale www.comunedimussomeli.it.-

Mod. Scheda B “patrimonio edilizio privato”

Mod. Scheda C “Attività economico e produttive”