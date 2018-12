RESUTTANO – “Venite alla Festa” è il tema dell’IGF 2019 e, conseguentemente, “Venite a Resuttano” è il caloroso invito del suo Arciprete don Ignazio Carrubba. E’ bene ricordare le diverse tappe che accompagneranno la comunità ecclesiale resuttanese verso la grande meta dell’IGF (Incontro Giovani e Famiglie), previsto per il prossimo mese di maggio, a cui parteciperanno . come novità dell’IGF – i bambini di prima comunione ed i ragazzi della cresima. Da sottolineare che questo percorso sarà caratterizzato da quattro incontri con lectio diocesane tenute dal Vescovo, di cui due nel periodo dell’Avvento e due in quello quaresimale. Intanto, si inizierà il prossimo martedì 11 dicembre, alle ore 19, presso la Chiesa Madre di Resuttano, con la Lectio SPOSI E FIDANZATI “Alla ricerca del figlio perduto” e la seconda, il successivo venerdì, giorno 14 dicembre, con la LECTIO GIOVANI “La voce e la veste”, relativamente al tema. “LA RICERCA E LA VOCE”.