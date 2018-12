MUSSOMELI – Tanti presepi sono stati annunciati, quest’anno, in occasione delle prossime feste natalizie. Scuole, parrocchie, confraternite, privati, non solo all’interno delle abitazioni , ma anche all’esterno. Un modo come un altro per animare e colorare il centro abitato che, purtroppo sembra vivere un’atmosfera poco felice che, forse, non entusiasma più di tanto, le tradizionali ricorrenze che, comunque, rimangono sempre attese per la gioia dei più piccini ed anche per il desiderato ricongiungimento familiare, in virtù del detto popolare che così recita: “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”. E, così, anche quest’anno, la famiglia di Giandomenico Valenza, nella sua Cappella dell’Ascensione di Via Barcellona, ha allestito il suo presepe ben visibile su strada che potrà essere visitato a partire dal 6 dicembre e fino al prossimo 6 gennaio. I bambini che visiteranno il presepe saranno omaggiati di un “Bambinello”. Una iniziativa, più che decennale, che Giandomenico Valenza non intende mollare.