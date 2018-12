MUSSOMELI – Il Vice sindaco Francesco Canalella fa sapere ai cittadini che è già operativo presso l’isola ecologica “Ex Auditorium” il 1° punto di raccolta degli oli esausti (per intenderci quelli da frittura, da conserve sottolio e delle scatolette di tonno). “Pensate – scrive sul social Canalella – che un litro di olio esausto, contamina fino ad un milione di litri d’acqua, e in Italia ogni anno, 170.000 litri di olio esausto, finisce nelle fogne, compromettendo tutto, dal funzionamento dei depuratori, all’equilibrio ambientale dell’acqua e del suolo. Peggio ancora, se gettato nel terreno, danneggia profondamente le coltivazioni creando una barriera fra le radici e il terreno. Per una corretta raccolta, continua ancora l’’amministratore – l’olio una volta utilizzato per le fritture domestiche, va fatto raffreddare e versato in contenitori di plastica (bottiglie e/o flaconi di detersivo tipo ammorbidente). Una volta riempito, può essere smaltito nei punti di raccolta. Successivamente, negli impianti di rigenerazione, l’olio esausto viene trasformato in biodiesel, glicerina ed altri prodotti che attualmente vengono realizzati a partire da risorse naturali “Non rinnovabili”.

Nelle prossime settimane verranno posizionati altri punti di raccolta, nel centro urbano.

Già mercoledì scorso è iniziata la campagna di sensibilizzazione nelle scuole e a breve predisporremo delle nuove locandine per dare quante più informazioni possibili ai cittadini. Altro passo in avanti nell’implementazione della raccolta differenziata”.