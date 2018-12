MESSINA- Violentata e picchiata dai due fratelli. Una verita’ scomoda e dolorosa emersa a distanza di sei anni per una circostanza fortuita legata a un ricovero in ospedale a seguito di un litigio con il padre. Gli esami clinici ai quali viene sottoposta la quindicenne, sono diventati l’occasione per parlare degli abusi sessuali subiti a nove anni. La ragazza ha peraltro spiegato di avere gia’ detto tutto alla madre che, per quanto sconvolta, non aveva avuto la forza e il coraggio di difenderla, vittima, lei, delle violenze del marito che l’aveva piu’ volte costretta a ricorrere alle cure mediche. A raccogliere le confidenze della minore anche una sorella che pero’ non e’ riuscita a denunciare chiaramente i fatti ai poliziotti, lasciando soltanto intuire l’inferno vissuto. L’attivita’ d’indagine, delegata alla Squadra mobile di Messina dalla procura, ha permesso di riscontrare i fatti riferiti dalla giovane che ha trovato nella nonna materna sostegno e protezione. La polizia ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in tempi brevissimi nei confronti dei due fratelli responsabili del reato di violenza sessuale, uno, e maltrattamenti e lesioni, l’altro