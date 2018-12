VILLALBA – I Mercatini a Villalba, alla seconda edizione, si svolgeranno il 15 e 16 dicembre, il prossimo fine settimana. Tanti gli espositori di Villalba in Piazza Vittorio Emanuele Villalba, ma anche di Vallelunga, Marianopoli, Caltanissetta e Favara. Nel dettaglio è questo il programma che articolerà gli eventi: Sabato 15 dicembre: alle ore 17 Apertura delle bancarelle Natalizie; alle 18,30 benedizione del presepe allestito in piazza; alle 19 Flash mob e spettacolo dei ragazzi; alle 19,30 ingresso della ninaredda di Marianopoli; alle 21, l’arrivo di Babbo Natale. Durante la serata sarà possibile degustare “Guasteddi” e “ricutedda”. I promotori, per creare un’atmosfera ancora più magica, invitano i partecipanti ad indossare un cappello di Babbo Natale e a portare le bolle di sapone. Il giorno successivo, domenica 16 dicembre : alle ore10, Apertura delle bancarelle natalizie, alle 17,30 Santa messa ed inizio della Novena; alle ore 18,30 Dolce e malinconico suono delle Zampogne per le vie del paese. Alle ore 19, ingresso degli zampognari in piazza. Durante la serata sarà possibile degustare gratuitamente ceci e, per i più piccoli, dolci. Inoltre, chiunque potrà farsi un selfie con Minnie e Topolino in versione natalizia (offerti gentilmente da Rosa Fuxia- Vallelunga).