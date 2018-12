CALTANISSETTA – “Da Silicon Valley a Caltanissetta”, non un’ardita costruzione dialettica ma il percorso inverso compiuto da Fulvio Amico, 41enne nisseno, tra i primi ad interessarsi ad internet (internauta di prima generazione) e “deus ex machina” di Amicopolis, il social che ha stabilito nel centro Sicilia la base operativa e gli uffici amministrativi.

“Anni di brainstorming, poi il nostro avvento con un punto focale che da subito ha fatto la differenza: dare ‘valore’ ai contenuti degli iscritti. Siamo stati dei precursori, la direttiva approvata in Europa nel settembre 2018, ci ha dato ragione. Prendiamo Facebook come esempio, un multiblog sul quale pubblicano tutti gli iscritti ma, l’unico a guadagnarci è Mark Zuckerberg. Il nostro social riconosce il diritto d’autore sui contenuti dei nostri associati: contenuti che vengono monetizzati”.

Torniamo alla frase da Silicon Valley a Caltanissetta, Amico è ‘determinato’: “Potevamo anche noi installarci nella valle, ma io amo Caltanissetta ed ho voluto scommettere sulla mia città. Tutto, sin dall’inizio è stato complicato, ma non ci siamo arresi. Potrei parlare dei nostri partner che hanno lavorato per portare una linea “potente” necessaria per la nostra attività. A breve lanceremo “AmicoSky”, wifi gratis per Caltanissetta e San Cataldo in cambio di pubblicità. Potrei citare i 63 dipendenti a tempo indeterminato, numero destinato a crescere, invece parlo del valore che conferiamo alla Sicilia, a Caltanissetta”.

Un quadro disegnato dalla passione di Fulvio e dalla sua voglia di ‘creare’: “Entro un mese sarà pienamente operativo XPrime, per intenderci pensiamo ad Amazon Prime. XPrime è il nostro servizio di logistica diretta. Siamo in grado per tutti i venditori di Caltanissetta di offrire un servizio di immagazzinamento e stoccaggio, spedizione e resi in tutta Italia, compreso di fatturazione elettronica. Il sistema, come beta test, è già attivo per i nostri associati su Amicopolis. Tutto sarà fatto a Caltanissetta, facile intuire la ricaduta economica sul territorio: non solo per i partner che già hanno aderito ed evidenziato la loro crescita percentuale in termini di vendita, ma anche in prospettiva di offerta di lavoro che saremo in grado di offrire”.

